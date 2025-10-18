عاجل- أبرز تصريحات المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا حول جهود إنهاء الحرب في غزة وتعزيز التعاون الثنائي

أحمد جودة - القاهرة - ماليزيا تشيد بدور مصر في وقف الحرب وتنظيم قمة شرم الشيخ للسلام

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الذي استهل حديثه بتقديم التهنئة للرئيس على الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن اعتزاز بلاده بالإنجاز التاريخي الذي حققته مصر في تنظيم واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا دعم ماليزيا الكامل للمساعي المصرية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

السيسي: توافق مصري-ماليزى حول دعم الدولة الفلسطينية المستقلة

وخلال الاتصال، استعرض الرئيس السيسي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام والجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

كما ثمّن الرئيس المواقف الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا تطابق الرؤى بين القاهرة وكوالالمبور بشأن ضرورة البناء على التطورات الراهنة لإطلاق مسار سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتحقيق السلام العادل والدائم.

مصر تستعد لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة وماليزيا تعلن مشاركتها

أكد الرئيس السيسي اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى تطلعه لمواصلة التنسيق مع ماليزيا في هذا الإطار.

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الماليزي بالمبادرة المصرية وأعلن مشاركة بلاده في المؤتمر، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية لأهالي غزة بالتنسيق مع القاهرة.

تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي

تناول الاتصال أيضًا سبل دفع العلاقات بين مصر وماليزيا نحو آفاق أرحب في مجالات ريادة الأعمال، الصناعة، الطاقة، السياحة، والتصنيع الدوائي.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى القاهرة في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أنها أحدثت نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجات تلك الزيارة وتعزيز التنسيق السياسي والتجاري والاقتصادي المشترك.