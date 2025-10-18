برشلونة يقتنص فوزاً قاتلاً من جيرونا

برشلونة يقتنص فوزاً قاتلاً من جيروناحقق برشلونة فوزاً صعباً ومتأخراً على ضيفه جيرونا 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز مايوركا على إشبيلية 3-1.

في المباراة الأولى، نجح برشلونة في تحقيق فوز صعب على جاره فريق جيرونا بهدفين لهدف ليعود الفريق مجددا إلى صدارة جدول الترتيب العام لـ"الليغا".

سجل بيدري ورونالد أروخو هدفي برشلونة في الدقيقتين (13 و90+3)، فيما سجل أكسيل فيتسل هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة (20).

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثاني قبل مباراته غدا في الجولة ذاتها أمام مضيفه خيتافي.

في المقابل، تجمد رصيد جيرونا عند ست نقاط في المركز التاسع عشر و(قبل الأخير).

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب ريال مايوركا على مضيفه إشبيلية بنتيجة (3-1).

سجل ماتيو جوزيف (هدفين)، والكوسوفي فيدات موريكي ثلاثية مايوركا في الدقائق (72 و77 و67)، فيما سجل السويسري روبن فارغاس هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة (16).

ورفع مايروكا رصيده إلى ثمان نقاط ويغادر قاع الترتيب إلى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة.