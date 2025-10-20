نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست بصدد الإعلان عن تعيين شون دايش مديرًا فنيًا للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن المدرب المخضرم شون دايش بات قريبًا من تولي القيادة الفنية لفريق نوتنجهام فورست، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الطرفين، على أن يمتد العقد حتى يونيو 2027.

دايش يضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن توليه تدريب فورست

ووفقًا لما ذكره الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن دايش، المدير الفني السابق لـ إيفرتون، أصبح على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في انتظار استكمال بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد.

ويأتي ذلك خلفًا للمدرب أنجي بوستيكوجلو، الذي تمت إقالته مؤخرًا بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات.

وتعرض فورست لهزيمة قاسية مساء السبت الماضي أمام نظيره تشيلسي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج.

ويُذكر أن نوتنجهام فورست يعيش فترة صعبة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، برصيد 5 نقاط، وهو ما دفع الإدارة للتحرك سريعًا من أجل التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة واسعة في البريميرليج مثل شون دايش.

