عمر مرموش يستعد للظهور الأول مع مانشستر سيتى بعد العودة من الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - يستعد الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للظهور الأول بعد عودته من الإصابة في مباراة فياريال الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قائمة مكونة من 22 لاعبًا استعدادًا لمواجهة فياريال الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

فياريال ضد مان سيتي

وغاب عمر مرموش عن تشكيل مانشستر سيتي منذ الإصابة مع منتخب مصر منذ الأجندة الدولية لشهر سبتمبر، ما أدى الى فقدان الفرعون لمكانه في التشكيل الأساسي.

ويحل السيتي ضيفًا على فياريال غدًا الثلاثاء 21 أكتوبر، على ملعب "لا سيراميكا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-26.

يدخل بطل أوروبا اللقاء وفي رصيده 4 نقاط بعد فوزه على نابولي 2-0 وتعادله مع موناكو 2-2، بينما يمتلك فياريال نقطة واحدة فقط من تعادله مع يوفنتوس بعد خسارته أمام توتنهام.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة السيتي، التي ضمت أيضًا برناردو سيلفا، فيل فودين، جوسكو جفارديول، وجيانلويجي دوناروما، إضافة إلى المصري عمر مرموش الذي يواصل حضوره في قوائم الفريق الأوروبية.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي: "جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، رايان آيت نوري، جوسكو جفارديول، جيانلويجي دوناروما، سافينيو، ماثيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ريكو لويس.