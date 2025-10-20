حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن اللاعب لم يتلق أي عروض من نادى بيراميدز، للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن حسام عبد المجيد عقده مازال سارياً مع الزمالك حتى نهاية موسم 2027 ، وسبق وتلقى عروضا خارجية خلال الصيف الماضى، إلا أن اللاعب يريد الاحتراف بما يصب فى مصلحة النادى، مع مقابل مالى مناسب لمستواه.

وأضاف المصدر، أنه حال رغبة بيراميدز فى ضم اللاعب سيتم مخاطبة حسام عبد المجيد والنادى أيضا لإبداء رأيهم فى حسم العرض، ولكن هذا لم يحدث.

وكان مسئولو الزمالك قرروا إغلاق ملف تجديد حسام عبد المجيد لحين حل الازمة المالية بالنادى ، على أن يتم تعديل عقد اللاعب ماليا ، وتمديده بعد حل الأزمة الجارية، في ظل تمسك الزمالك باستمرار اللاعب.

وحدد نادي الزمالك 2.5 مليون دولار حداً أدنى للموافقة على رحيل مدافعه حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات وكيل اللاعب لتجهيز عرضين أحدهما من دوري الإمارات والآخر من سويسرا، تمهيدًا لانتقال اللاعب خارج القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي.