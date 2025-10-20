أخبار اليمن : الشوافي يحذّر من الصقيع في هذه المناطق

الشوافي يحذّر من الصقيع في هذه المناطق
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من حدوث صقيع خلال الساعات المقبلة.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "خلال الليلتين القادمة الثلاثاء والاربعاء 22 اكتوبر 2025، متوقع يصل التبريد حد الصقيع في أجزاء بسيطة من المناطق الباردة (مرتفعات وأحواض جبلية)".
وحث الشوافي المزارعين في المرتفعات والأحواض الجبلية بتوخي الحذر على المزروعات، حيث أن الصقيع غير مستبعد خصوصاً إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة البرد الشديد، وكذا متابعة نشرات الطقس.
