سحب قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم 2025 / 2026

سحبت مساء اليوم الأحد قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2025 / 2026 م والتي تشهد مشاركة 22 ناديًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان.

رعى حفل القرعة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

وفي بداية الحفل ألقى سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم، كلمة الاتحاد قال فيها: " تعد مسابقة كأس جلالة السلطان لكرة القدم من أعرق وأهم المسابقات الرياضية في سلطنة عمان، وجزءًا أصيلا من تاريخ عمان التليد، وشاهدا على ما حيث تحقق من مجزات وطنية في قطاع الرياضة على المستوى المحلي، حيث بدأت مسيرتها منذ بدايات عهد النهضة المباركة في سبعينيات القرن الماضي، وتواصل عطاؤها كل موسم رياضي موضحًا أن المسابقة أسهمت في تحفيز الأندية العُمانية على المنافسة وتطوير منظومتها وتجويد بهما، كما تعد ملتقى وطنيا لمختلف وتشارك في المسابقات الكروية الأخرى".

وستنطلق المنافسات يوم الخميس المقبل بإقامة مباريات الدور التمهيدي والتي تجمع نزوى وظفار ، والمضيبي والوحدة ، وجعلان وصلالة ، وسمائل ومسقط ، وعبري وصور ، والمصنعة وفنجاء.

وستلعب الأندية الـ 12 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، في حالة انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية مدة كل شوط (15) دقيقة، وإذا استمر التعادل تلعب ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد النادي الفائز بالمباراة.

وستتأهل الأندية الستة إلى الأندية العشرة التي تأهلت إلى دور الـ16، وهي أندية: عُمان والسيب والشباب والخابورة وصحم وصحار والنهضة وبهلا والنصر والرستاق، وتلعب مباريات دور الـ(16) بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، يتم اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين مدة كل منهما (15) دقيقة، وإذا استمر التعادل تلعب الركلات الترجيحية لتحديد النادي الفائز بالمباراة.