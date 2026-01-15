جهود دبلوماسية متواصلة تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لتنفيذ اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:20 صباحاً - في خطوة مفصلية نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، دخلت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تتويجاً لجهود إقليمية ودولية مكثفة قادتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والوسطاء.

نجاح المرحلة الأولى

أفاد تقرير لقناة إكسترا نيوز، بأن بدء المرحلة الثانية جاء بعد نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها مصر مع الدول الوسطاء في إتمام المرحلة الأولى، والتي تضمنت الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنود تبادل الأسرى والمحتجزين. كما شهدت تلك المرحلة تدفقاً غير مسبوق للمساعدات الإنسانية، حيث تحملت مصر العبء الأكبر في تنظيم وإدخال هذه المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.

ملامح المرحلة الثانية: إدارة انتقالية وإعمار شامل

ومع دخول الاتفاق مرحلته الجديدة، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التفاصيل العريضة لهذه المرحلة، والتي تتضمن ثلاث ركائز أساسية:

- إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية.

- بدء عمليات نزع السلاح.

- الشروع في عملية إعادة إعمار شاملة وكاملة لقطاع غزة.

كما أعرب المبعوث الأمريكي عن امتنانه العميق للدور المحوري الذي لعبته مصر وقطر وتركيا، واصفاً وساطتهم بأنها لا غنى عنها لتحقيق هذا التقدم.

لجنة تكنوقراط ومسار الاستقرار

من جانبهم، أعرب الوسطاء مصر، قطر، تركيا عن تطلعهم لأن يمهد تشكيل "لجنة التكنوقراط" الطريق لتنفيذ سلس لبنود المرحلة الثانية. واعتبرت الدول الثلاث أن هذه اللجنة تمثل تطوراً جوهرياً سيسهم في تعزيز جهود الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتنفيذ الكامل للاتفاق، بهدف الوصول إلى سلام مستدام وتهيئة المناخ الملائم لإعادة الإعمار، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والحياة الكريمة.

الدور المصري المستمر

واختتم التقرير بالتأكيد على استمرار الجهود المصرية المتواصلة، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، لضمان إتمام كافة مراحل الاتفاق، استكمالاً للدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة الدولة المستقلة.