حقيقة رفض تعيين الأولى على «ألسن سوهاج» بسبب وظيفة والدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:20 صباحاً - كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض تعيين الطالبة سهى إبراهيم، الأولى على دفعتها بكلية الألسن، في وظيفة "معيدة" بسبب عمل والدها "مؤذناً"، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

نفي قاطع للمزاعم المتداولة

وأوضح حسان النعماني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على فضائية إكسترا نيوز، أن الجامعة لا تنظر إطلاقاً إلى الخلفية الاجتماعية أو وظيفة الوالد عند تعيين أعضاء هيئة التدريس المعاونين، مشدداً على أن وظيفة "المؤذن" هي مهنة شريفة يحترمها الجميع، وأن الجامعة تلتزم بمعايير الكفاءة والدرجات العلمية فقط كمعيار وحيد للاختيار.

القواعد القانونية والمنظمة لتعيين المعيدين

وأشار حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إلى أن تعيين المعيدين يخضع لـ "الخطة الخمسية" التي يتم وضعها واعتمادها من قبل مجالس الأقسام والكليات وجامعة سوهاج قبل سنوات من تخرج الطلاب لضمان الشفافية المطلقة، لافتاً إلى أن الطالبة سهى تخرجت من القسم الفارسي الذي يضم عدداً محدوداً من الطلاب، وأن التعيينات تتم وفقاً للاحتياجات الفعلية المقررة مسبقاً في الخطة المعتمدة، ولا يمكن تخطي أي طالب أو ظلم آخر خارج إطار القانون.

تكافؤ الفرص والشفافية في الاختيار

واستعرض الدكتور حسان النعماني نماذج واقعية لتعيين معيدين من أبناء العاملين بالجامعة في وظائف بسيطة، مثل ابنة أحد موظفي الأمن بقطاع المدن الجامعية والتي عُينت معيدة بكلية التربية النوعية لتفوقها، وابنة موظف آخر عُينت بقسم الإعلام بكلية الآداب، مؤكداً أن الجامعة هي بيت لجميع أبنائها وتعمل على إرساء مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.