اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي كروية الدرجة الثانية بإزكي

إزكي ـ من يوسف المنذري: تأهلت فرق زكيت واتحاد النزار والعربي والاتفاق لدور الأربعة، ضمن منافسات كروية فرق إزكي للدرجة الثانية والتي ينظمها نادي إزكي، وقد شهدت مباريات دور الثمانية تنافسا كونها تحسم المشوار والسعي نحو التأهل للدرجة الأولى أو الوداع، وقد رجحت ركلات الترجيح كفة فريق زكيت على حساب فريق الطوق بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، أما فريق العربي أثبت أحقيته بالعبور نحو نصف النهائي متفوقاً على فريق السلام بثلاثية دون رد، وانتهت مباراة فريقي اتحاد النزار والحميضة بالتعادل السلبي؛ ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح فريق اتحاد النزار، واستمرت ركلات الترجيح الفيصل لحسم المتأهل، حيث انتهت مباراة فريقي الصحوة والاتفاق بنتيجة هدفين لكل منهما، ورجحت ركلات الترجيح كفة فريق الاتفاق بأربع ركلات مقابل ركلتين، ويتصدر قائمة الهدافين اللاعب يوسف الريامي من فريق السلام برصيد 7 أهداف يليه اللاعب عبدالله السليمي من فريق الاتفاق برصيد 5 أهداف.

