بعثة نادي الشباب تصل بوتان للمشاركة فـي تصفيات كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم

وصلت يوم امس بعثة نادي الشباب لكرة القدم إلى جمهورية بوتان للمشاركة في تصفيات كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم وكان في استقبال البعثة عدد من المسؤولين بالاتحاد البوتاني لكرة القدم، حيث يلعب نادي الشباب في المجموعة الأولى مع أندية ألتين آسير التركماني، وبارو (المضيف) من بوتان، وأبديش عطا القرغي وسيلعب أولى مبارياته يوم 25 أكتوبر الحالي مع بارو المستضيف، ويوم 28 أكتوبر مع أبديش عطا القرغيزي، ويوم 31 أكتوبر مع ألتين آسير التركماني.

وتتكون بعثة نادي الشباب من أحمد بن عبدالله العويسي رئيس مجلس إدارة النادي الشباب رئيسا للبعثة وخالد بن سيف المعولي نائب الرئيس، وعلاء بن سالم الريامي أمين السر، وإدريس بن درويش الفارسي أمين الصندوق، ومقبول بن محمد البلوشي رئيس جهاز الكرة، وحسن بن رستم البلوشي مدربًا، وجمعة بن عبدالله بني عرابة مدير الفريق، وجمال بن محسن المحرمي مساعد المدرب، وحمود بن جمعة المبسلي مدرب الحراس، وأحمد رامي إياز المعد البدني، وعبدالعزيز بن عمر البلوشي إداري الفريق، وناصر بن حمد العرفي اختصاصي العلاج، وعبدالقادر علاء الدين اختصاصي العلاج، وعيسى النوبي المنسق الإعلامي، ونواف بن خالد الحراصي مصورًا، و24 لاعبًا وهم: إبراهيم المخيني، وعبدالملك البادري، وإسلام الهنائي، وماجد السعدي، ويقضان المشيفري، وسامي العجمي، ومحمد الغافري، ومحمود المشيفري، ويوسف المالكي، وعبدالمجيد اليحمدي، وصلاح الدوحاني، ومصعب المعمري، وياسين الشيادي، وبشار البلوشي، ومحمود الخصيبي، ومسعود البحري، وبدر العلوي، وأحمد الريامي، وحاتم الروشدي، ويسار البلوشي، ووجولسن ليما، ومالكو كانون، وأدبيجو، وبوجياتو.