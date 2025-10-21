لاباز ـ أ .ف.ب: وعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، في لاباز، بأن بوليفيا، المعروفة بملاعبها الواقعة على علو مرتفع فوق سطح البحر، ستستضيف يوما ما «كأس عالم»، دون أن يحدد موعدا أو فئة البطولة المقصودة. وقال إنفانتينو خلال زيارته إلى لاباز بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي للعبة «سنجلب بطولة كأس عالم إلى هنا، هذا أمر مؤكد. علينا فقط أن نرى أي كأس عالم سيكون». وتُعد إقامة المباريات الدولية في بوليفيا مسألة مثيرة للجدل منذ سنوات، خصوصا لدى البرازيل والأرجنتين، الجارتين العملاقتين في كرة القدم، اللتين تعتبران أن المنتخبات الزائرة تتعرض للظلم بسبب الظروف المناخية القاسية مقارنة بأصحاب الأرض.

