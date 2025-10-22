نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد الاسباني استعداداته من أجل مواجهة يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار جديد بعد التفوق في الجولتين الماضيتين بعد تحقيق الفوز على مارسيليا وكيرات.

وعلى الجانب الاخر يهتم الفريق الاسباني بالمواجهة كونها الأخيرة قبل موقعة كلاسيكو الدوري الاسباني والذي يجمعه بالغريم التقليدي برشلونة الأحد المقيل.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:-

حراسة المرمى: تيبو كوراتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس والقنوات التلفزيونية الناقلة:-

تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.