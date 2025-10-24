نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المهندس محمد كساب، مدير مشروع ستاد النادي المصري البورسعيدي، عن آخر تطورات العمل داخل الاستاد، مؤكدًا أن المشروع دخل مراحله النهائية تمهيدًا لبدء مرحلة البث التجريبي قريبًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90% من الأعمال الكلية.

وأوضح كساب في حواره مع ستاد المحور، أن الأعمال الجارية حاليًا تشمل فرش أرضية الملعب بالنجيلة الطبيعية والصناعية، بالإضافة إلى تركيب الكراسي في الدرجات المختلفة والمقصورة الرئيسية، إلى جانب تنفيذ المظلة المعدنية العملاقة التي سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

كما أشار إلى أن الاستاد سيضم شاشتين إلكترونيتين عملاقتين قادمتين من اليابان، ونظام إنارة حديث متوافق مع معايير الاتحادين الدولي والأفريقي، ما يؤهله لاستضافة البطولات المحلية والدولية مستقبلًا.

وأضاف مدير المشروع أن الافتتاح التجريبي سيظهر الاستاد في أبهى صورة بنسبة إنجاز تصل إلى 85–90%، مع بقاء بعض اللمسات النهائية مثل اللاندي سكيب الخارجي، والمصاعد، وبعض غرف الاستقبال والفندقة.

وأكد كساب أن المشروع يعد تحفة معمارية رياضية ستضاف لمنظومة الرياضة المصرية عامة، ولنادي المصري البورسعيدي خاصة، مشيرًا إلى أن الاستاد سيتسلم قريبًا للجهات المعنية تمهيدًا لتشغيله رسميًا.

واختتم كساب حديثه بالإشارة إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء غرفة طبية متكاملة ومصلى للجماهير واللاعبين ضمن مرافق الاستاد، مؤكدًا أن كل الجهود تبذل لإنجاز المشروع بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

