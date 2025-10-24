نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الأهلي.. الخطيب يؤكد على أهمية أبناء النادي خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قيم وثوابت النادي في المقال التالي

أدلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لمنصب الرئاسة لفترة ثالثة كلمة وعدد من التصريحات في الندوة الانتخابية أمام أعضاء النادي، للحديث عن الفترة المقبلة، وجاءت تصريحات الكابتن محمود الخطيب كالتالي.

تصريحات الكابتن محمود الخطيب

وقال الخطيب في ندوة لأعضاء النادي: "رؤيتنا منذ 8 سنوات كانت للعمل بشكل يحافظ على تاريخ ومبادئ النادي، لا يمكن أن يَدخل النادي الأهلي شخص لا يعرف مبادئه وتاريخه ولا كيفية الحفاظ عليهما".

وأضاف "دورنا هو الحفاظ على إدارة النادي بشكل منغلق على أبنائه الذين يعرفون قيمته التاريخية ويقدرون قيمة النادي وثوابته".

البرنامج الانتخابي

وعن البرنامج الانتخابي قال الخطيب: "لدينا 11 موضوعا ضمن البرنامج الذي سيتم استكماله في أقرب وقت بالعرض على مجلس الإدارة للدراسة والتنفيذ".

وأكمل "هناك إجراءات لتغيير ملاعب كرة السلة وكرة الطائرة وتجديد أرضية ملاعب الكرة بفرع مدينة نصر".

وواصل "الاهلي ملك لأعضائه وجماهيره، ووجودنا لخدمتهم، ونحن عائلة واحدة، ومن لا يملك القدرة على خدمة الناس لا يترشح لأننا في عمل تطوعي".

وأكمل "الأهلي يمتلك مقرًا وثلاثة فروع، وكل منها نادٍ متكامل يضم هيكلًا إداريًا يقدم خدماته للأعضاء، ولدينا خطة واضحة لاستكمال أعمال التطوير والإنشاء في الفروع كافة".

وتابع "كنت حريصًا على التواجد داخل النادي بصفة دائمة، رغم ظروفي الصحية، حيث نصحني الأطباء أكثر من مرة بالراحة التامة، لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب التزامات العمل داخل النادي، إلى جانب الظروف الصعبة التي مرت بها الإدارة عقب مرض الراحل العامري فاروق رحمه الله".

وكشف "قبل أحد اجتماعات مجلس الإدارة خضعت لفحوصات طبية، وبعدها أكد الطبيب ضرورة التوقف والابتعاد عن الضغوط، وبالفعل قررت الاعتذار عن الاستمرار، لكن ما شاهدته من دعم كبير في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بتعديل اللائحة، ومطالبات الأعضاء والجماهير باستكمال المهمة، جعلني أقرر الترشح من جديد لاستكمال المسيرة".

وواصل "اخترت القائمة الانتخابية بعناية شديدة لمراعاة ظروفي الصحية بحيث يتم توزيع الملفات والأدوار على جميع الأعضاء وضمان استمرار منظومة العمل باحترافية وكفاءة".

وأضاف "كل مجالس الأهلي السابقة كان لها بصمات مميزة، لكن من 2017 حتى 2025 شهد النادي طفرة حقيقية على كافة المستويات، وأخص بالذكر الراحل العامري فاروق الذي قدم جهودًا عظيمة طوال السنوات الماضية".

واختتم "حققنا طفرة غير مسبوقة على مستوى المنشآت والموارد المالية، وبدأنا العمل في فرع التجمع رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، واليوم تجاوزت قيمة العضويات مليارًا ونصف المليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأهلي وقيمة أعضائه".

انتخابات النادي الأهلي

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر الماضي بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وجاءت اسماء المرشحون لانتخابات النادي الأهلي على النحو التالي:

الأسم المنصب محمود الخطيب مقعد الرئيس. ياسين منصور مقعد النائب. خالد مرتجي مقعد أمانة الصندوق. طارق قنديل العضوية فوق السن. محمد الغزاوي العضوية فوق السن. محمد الدماطي العضوية فوق السن. محمد الجارحي العضوية فوق السن. سيد عبد الحفيظ العضوية فوق السن. أحمد حسام عوض العضوية فوق السن. حازم هلال العضوية فوق السن. حسن طنطاوي العضوية فوق السن. إبراهيم العامري فاروق العضوية تحت السن. رويدا هشام العضوية تحت السن.

وتضم قائمة الكابتن محمود الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يترشح من المجلس الحالي كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحى لفترة جديدة.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكان قد أعلن كل من أحمد الحيوان، ومنار سعيد، وأحمد شريف المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، انسحابهم من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي، فيما قرر الاستاذ حسن طنطاوي خوض سباق الانتخابات خارج قائمة الكابتن محمود الخطيب ورفض الانسحاب من الانتخابات.

ويتولى الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ عام 2017، وقبلها تدرج في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

موعد انتخابات الأهلي

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر الجاري.