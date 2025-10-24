نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن جدول مسابقة الدوري الممتاز حتى الآن لا يشهد أي مفاجآت، مشيرًا إلى أن النتائج جاءت متوقعة إلى حد كبير.

وأوضح ريان أن ابتعاد محمد مصيلحي عن رئاسة نادي الاتحاد السكندري كان سببًا رئيسيًا في تراجع أداء الفريق، مشيدًا في الوقت نفسه بقدرات المدير الفني علاء عبد العال الذي يمتلك مدرسة تدريبية مميزة ويجيد التعامل مع إمكانيات لاعبيه.

وأضاف نجم الأهلي السابق مع الإعلامي جمال الغندور، أن الفريق الأحمر يعاني من مشاكل واضحة في الخط الدفاعي، مؤكدًا أن المدير الفني توروب طالب إدارة النادي بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد في هذا المركز، إلى جانب تدعيم الفريق بمهاجمين اثنين وظهيرين أيمن وأيسر.

وأشار ريان إلى أن محمد شريف يعيش حالة فنية متراجعة ويجب أن يعمل على تطوير نفسه لاستعادة مستواه المعهود، لافتًا إلى أن ياسر إبراهيم يتحمل مسؤولية هدف الاتحاد السكندري الأخير.

وعن المصري البورسعيدي، قال ريان إن الفريق خاض مباراة سموحة وهو يركز على مواجهة الاتحاد الليبي في البطولة الأفريقية، مؤكدًا أن تفكير النادي في ضم الحارس محمد عواد أمر طبيعي بسبب مشاركاته المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن عواد سيكون الحارس الأساسي حال انضمامه للفريق.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على حزنه من الأزمات المالية التي يمر بها نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن نتائج الفريق الحالية طبيعية بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين، مؤكدًا أن سيف الجزيري يقدم أداءً جيدًا، بينما الدباغ غير مقنع في مركز رأس الحربة.

