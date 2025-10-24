نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأوكراني يخطط لشراء مروحيات مشاة البحرية الأمريكية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتطلع تشكيلات نظام كييف للحصول على مروحيات AH-1Z Viper وUH-1Y Venom الأمريكية.



ومن المعروف أن هذه المروحيات تم تطويرها بطلب من قوات مشاة البحرية الأمريكية وتُستخدم بشكل نشط في وحدات هذا السلاح العسكري.

إلى جانب عمليات الشراء المباشر، يخطط أيضا لافتتاح خط إنتاج تجميعي. ويبدو أن إدارة شركة Bell Textron لم يتم إبلاغها عما حدث بالمصنع الأوكراني الذي تم بناؤه مؤخرا حيث كان من المخطط لإنتاج طائرات بيرقدار المسيرة القتالية.

وقد نشرت لقطات حريق اشتعل في ورش العمل نهاية أغسطس الماضي على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المروحية AH-1Z Viper تستخدم صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض"، بالإضافة إلى تسليحها بمدفع أوتوماتيكي عيار 20 ملم من نوع M197.

بينما يمكن للمروحية UH-1Y Venom نقل ما يصل إلى 12 فردا وتقديم الدعم الناري للقوات على الأرض.

ويعتقد أصحاب قناة "فويني أوسفيدوميتيل" على "تلغرام" أن هذه المروحيات من غير المرجح أن تعمل على خط الجمهة، بل سيتم توجيهها لمكافحة الطائرات المسيرة الانتحارية بعيدة المدى. ومع ذلك، يُشار إلى أن العقد لم يتم توقيعه بعد.