نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت أندية وادي دجلة- أكبر الأندية الخاصة في مصر، على التصنيف الفضي من الاتحاد المصري للتنس ضمن التقييم السنوي للأندية المشاركة في أنشطة التنس التي ينظمها الاتحاد. وجاء هذا التكريم خلال احتفالية رسمية أقيمت يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في فرع وادي دجلة بالمعادي، بحضور المهندس ماجد سامي، مؤسس ونائب رئيس شركة وادي دجلة القابضة، والكابتن اسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس وأعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الفنية، ود. طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة الرياضي، والكابتن إبراهيم أبو طالب، رئيس جهاز التنس بالنادي.

وألقى المهندس ماجد سامي، مؤسس ونائب رئيس شركة وادي دجلة القابضة، كلمة عبّر فيها عن فخره بهذا التكريم، قائلًا: "هذا التكريم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التميز الرياضي. فخورون بما حققناه في التنس، لكن رؤيتنا تمتد أبعد من ذلك، ونعمل بكل جدّ للوصول إلى التصنيف الذهبي في التنس، من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم الكوادر الفنية، ورعاية المواهب."

وقد أكد د. طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة الرياضي، أن حصول النادي على التصنيف الفضي يعزز رؤيته في دعم رياضة التنس، كما يؤكد التزامه بتوفير بيئة احترافية للاعبين والمدربين على حد سواء. وأضاف أن هذا التصنيف ليس نهاية الطريق، بل يشكل حافزًا لمزيد من التطوير والتعاون المستمر مع الاتحاد المصري للتنس.

من جانبه، أكد الكابتن إبراهيم أبو طالب، رئيس جهاز التنس بنادي وادي دجلة، أن النادي يعتز بهذا التكريم الذي يعكس استثماره المستمر في تطوير البنية التحتية والكوادر التدريبية، مشيرًا إلى أنهم يوجهون كل مواردهم لبناء جيل من اللاعبين قادر على رفع اسم مصر في البطولات الإقليمية والدولية. وأضاف أبو طالب أن العمل اليومي والتخطيط طويل المدى كانا السبب الرئيسي وراء وصول وادي دجلة إلى هذا المستوى المتميز.

وأوضح الكابتن إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس أن منح وادي دجلة التصنيف الفضي جاء بعد تقييم شامل شمل مستوى اللاعبين، والبنية التحتية، والكوادر التدريبية، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة الاتحاد.وأضاف أن التصنيف الفضي هو أعلى تصنيف منحته اللجنة هذا العام، ولا يحصل عليه سوى ثلاثة أندية في مصر، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جودة الأداء الفني والتنظيمي للنادي، وأن وادي دجلة مؤهل بقوة للمستوى الذهبي، مع الثقة في أن النادي سيصل إلى هذا التصنيف قريبًا.

وشملت مراسم الاحتفالية تسليم شهادة التصنيف بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي النادي، بالإضافة إلى لقاءات صحفية مع إدارة قطاع التنس بالنادي تناولت موضوع التطوير الفني وبرامج إعداد اللاعبين وخطط التعاون المستقبلية مع الاتحاد.

وجاء هذا التكريم ضمن التقييم السنوي الذي أجراه الاتحاد المصري للتنس، مما يؤكد تفرد وتميز وادي دجلة بين أندية مصر في قطاع التنس

وتولي إدارة أندية وادي دجلة اهتمامًا خاصًا بالألعاب الجماعية والفردية، حيث توفر لها كافة الإمكانات اللازمة من ملاعب حديثة، تجهيزات تدريبية متطورة، وكوادر فنية مؤهلة، بهدف دعم اللاعبين وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والدولي.

يُذكر أن أندية وادي دجلة منذ تأسيسها عام 2002، نجحت في التوسع لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، وتقدم أكثر من 20 رياضة مختلفة، مع أكبر عدد من الملاعب المتنوعة، مما يجعل وادي دجلة نموذجًا رياضيًا متميزًا ومتنوعًا على مستوى مصر.