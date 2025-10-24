نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوير يكشف سر تألق بايرن: نلعب ونفوز لأننا نستمتع بكل لحظة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ، أن سر البداية المثالية لفريقه هذا الموسم هو "متعة الفوز"، مشيرًا بعد الانتصار الكبير 4-0 على كلوب بروج في دوري الأبطال إلى أن الفريق يعيش حالة انسجام وثقة عالية. وأوضح ان "الفوز ممتع ببساطة، يمكنك أن ترى فرحة اللعب فينا جميعًا".
نوير يكشف سر تألق بايرن: نلعب ونفوز لأننا نستمتع بكل لحظة
وحقق بايرن فوزه الثاني عشر على التوالي، ليصبح على بُعد خطوة من معادلة رقم ميلان القياسي في التسعينات بـ13 انتصارًا متتاليًا في الدوريات الكبرى.
كما خطف الشاب لينارت كارل الأضواء بتسجيله هدفه الأول مع الفريق في عمر 17 عامًا و242 يومًا، ليصبح أصغر هدّاف لبايرن في دوري الأبطال.