ستاد المحور: المصري البورسعيدي يضع محمد عواد وحمزة علاء على رأس أولوياته في صفقات الشتاء

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي المصري البورسعيدي وضعت الثنائي محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وحمزة علاء حارس الأهلي على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الشتوي.

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن النادي البورسعيدي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى في انتقالات يناير المقبل، ووضعت إدارة النادي الثنائي محمد عواد وحمزة على رأس القائمة.

وشدد الغندور، لا توجد مفاوضات مع الثنائي حتى الآن أو أنديتهم، والنادي المصري سيتحرك خلال الفترة المقبلة لضم حارس من الاثنين.

