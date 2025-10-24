الرياضة

ستاد المحور: المصري البورسعيدي يضع محمد عواد وحمزة علاء على رأس أولوياته في صفقات الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

ستاد المحور: المصري البورسعيدي يضع محمد عواد وحمزة علاء على رأس أولوياته في صفقات الشتاء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: المصري البورسعيدي يضع محمد عواد وحمزة علاء على رأس أولوياته في صفقات الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي المصري البورسعيدي وضعت الثنائي محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وحمزة علاء حارس على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الشتوي.

ستاد المحور: المصري البورسعيدي يضع محمد عواد وحمزة علاء على رأس أولوياته في صفقات الشتاء

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن النادي البورسعيدي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى في انتقالات يناير المقبل، ووضعت إدارة النادي الثنائي محمد عواد وحمزة على رأس القائمة.

وشدد الغندور، لا توجد مفاوضات مع الثنائي حتى الآن أو أنديتهم، والنادي المصري سيتحرك خلال الفترة المقبلة لضم حارس من الاثنين.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا