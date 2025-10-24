نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيورنتينا الإيطالي يهزم رابيد فيينا النمساوي بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فيورنتينا الإيطالي على مضيفه رابيد فيينا النمساوي 3/صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب مرحلة الدوري، في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما يحتل رابيد فيينا المركز 35 (قبل الأخير) دون رصيد من النقاط.

وتقدم فيورنتينا عن طريق شير ندور في الدقيقة التاسعة، وأضاف زميله إدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 88 سجل ألبرت جودمنسون الهدف الثالث لفيورنتينا.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل رايو فايكانو الإسباني بصعوبة مع مضيفه هاكين السويدي 2/2.

وتقدم الفريق الإسباني في الدقيقة 15 عن طريق ألفارو جارسيا، وأدرك هاكين التعادل في الدقيقة 41 عن طريق يوليوس ليندبرج.

وسجل إيزاك بروسبرج الهدف الثاني لهاكين في الدقيقة 55، فيما أدرك الفريق الإسباني التعادل في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق أندري راتيو من ضربة جزاء.

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث، فيما يحتل هاكين المركز 22 برصيد نقطتين.

وفي باقي مباريات الجولة، اكتسح أيك أثينا اليوناني ضيفه أبردين الاسكتلندي 6/صفر، فيما فاز ألكمار الهولندي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 1/صفر، وتعادل ستراسبورج الفرنسي مع ياجيلونيا البولندي 1/1.

كما شهد هذه الجولة، فوز ليجيا وارسو البولندي على شاختار دونتيسك الأوكراني 2/1، وتغلب شكينديا من مقدونيا الشمالية على شيلبورن الأيرلندي 1/صفر، وتعادل دريتا السلوفاكي مع أومونيا نيقوسيا القبرصي 1/1، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة بريدابليك الأيسلندي وضيفه كوبس الفنلندي.