الرياض - كتبت رنا صلاح - يلتقي فريق الهلال غريمه التقليدي اتحاد جدة مساء غدٍ الجمعة، في قمة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، وذلك على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

al-hilal vs al-ittihad.. تشكيلة الهلال ضد الاتحاد اليوم في دوري روشن 2025-2026

مواجهة من العيار الثقيل

تحمل المباراة طابعًا خاصًا لدى جماهير الكرة السعودية، كونها تجمع بين اثنين من أكبر الأندية في تاريخ المسابقة، حيث يسعى الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة، فيما يطمح الاتحاد إلى استعادة التوازن والعودة لطريق الفوز أمام جماهيره.

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد

من المنتظر أن يبدأ المدرب جورجي جيسوس المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو — كوليبالي — تمبكتي — اليامي

خط الوسط: ناصر الدوسري — نيفيز — سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: داروين نونيز — ليوناردو — مالكوم

استعدادات الهلال قبل الكلاسيكو

وخاض الهلال تدريباته الأخيرة وسط أجواء حماسية ومعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزين متتاليين في الدوري، حيث يركز الجهاز الفني على الانضباط التكتيكي والسرعة في التحول الهجومي لمواجهة الضغط المتوقع من الاتحاد، مع الاعتماد على القوة الهجومية للثلاثي نونيز ومالكوم وليوناردو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، على ملعب الإنماء، وسيتم بثها عبر قناة «ثمانية 1»، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.