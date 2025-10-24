نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة الاتحاد والهلال اليوم في كلاسيكو السعودية ضمن الجولة السادسة من الدوري روشن في المقال التالي

البث المباشر لمباراة الاتحاد والهلال اليوم في كلاسيكو السعودية ضمن الجولة السادسة من الدوري روشن.. يشهد ملعب الإنماء في جدة مساء اليوم الجمعة، قمة كروية مرتقبة تجمع بين الاتحاد والهلال في كلاسيكو السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026. وتأتي المواجهة وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة السعودية والعربية، لما تحمله من طابع خاص بين العميد والزعيم.



مواجهة نارية بين العميد والزعيم

يدخل فريق الاتحاد اللقاء واضعًا نصب عينيه استعادة توازنه بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام النصر بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله. ويعتمد المدرب على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب كوكبة من النجوم يتقدمهم كريم بنزيما، نجولو كانتي، وحسام عوار، أملًا في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزين متتاليين على الاتفاق بخماسية نظيفة، ثم الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويسعى الزعيم بقيادة مدربه لتأكيد تفوقه في الدوري والاقتراب من الصدارة، مستندًا إلى تألق نجومه داروين نونيز، روبن نيفيز، وسالم الدوسري.



القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين المتوقع

تنقل مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر عبر قناة Thmanyah 1 HD، الناقل الحصري للبطولات السعودية، ويعلق على اللقاء فهد العتيبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل يضم بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاعي بقيادة دانيلو بيريرا وسعد آل موسى، وفي الوسط كانتي وفابينيو، بينما يقود الهجوم كريم بنزيما وصالح الشهري.

أما الهلال، فيعتمد على ياسين بونو في حراسة المرمى، وثيو هيرنانديز وكوليبالي في الدفاع، وفي الوسط روبين نيفيز وسيرجي سافيتش، بينما يقود الخط الأمامي نونيز ومالكوم وسالم الدوسري.

تقام صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة يتوقع أن تحمل الكثير من الإثارة والمتعة بين عملاقي الكرة السعودية.