نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر شاهد الان.. ليدز يونايتد يستضيف وست هام في قمة صراع النجاة بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق ليدز يونايتد نظيره وست هام مساء الجمعة على ملعب إيلاند رود ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قوية يسعى من خلالها كلا الفريقين لتحسين مراكزهما والهروب من قاع الجدول.

يدخل ليدز المباراة محتلًا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، بعد تحقيقه الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في 4 مواجهات، بينما يقع وست هام في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وخسارة في 6 مباريات.

ليفز يونايتد تعرض للهزيمة الأخيرة بهدفين نظيفين أمام بيرنلي، ولم يحصل سوى على نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات، وكان آخر انتصار له في 20 سبتمبر خارج أرضه على ولفرهامبتون، بينما كان الفوز الوحيد على أرضه هذا الموسم 1-0 أمام إيفرتون في الجولة الأولى.

أما وست هام فيدخل اللقاء بعد خسارة 2-0 أمام برينتفورد على أرضه، محققًا رقمًا سلبيًا بهزيمة أول أربع مباريات على أرضه لأول مرة في تاريخه، بينما سجل فوزين فقط على ملعب لندن طوال العام، وكان انتصاره الوحيد هذا الموسم على نوتنجهام فورست في أغسطس الماضي.

تاريخيًا، لعب الفريقان 111 مباراة، فاز ليدز في 49 منها، وخسر 32، بينما تغلب وست هام 3-1 على ليدز في آخر مواجهة بينهما في مايو 2023.

التشكيل المتوقع لمباراة ليدز ضد وست هام:

ليدز يونايتد: دارلو؛ بوجل، رودون، سترويجك، جودموندسون؛ لونجستاف، تاناكا، ستاخ؛ جيمس، كالفيرت لوين، هاريسون

وست هام: أريولا؛ وان-بيساكا، توديبو، كيلمان، ضيوف؛ إيرفينج، سوسيك؛ بوين، سامرفيل، فرنانديز؛ باكيج



يدخل ليدز يونايتد مواجهة وست هام برغبة قوية في استعادة الانتصارات بعد سلسلة النتائج المخيبة في المباريات الأخيرة، حيث يسعى الفريق تحت قيادة مدربه لتحقيق توازن على أرضه ومواصلة الضغط على الفرق المنافسة في منتصف جدول الترتيب. ويعتمد ليدز على ثنائي الهجوم كالفيرت لوين وهاريسون لإحداث الفارق وإحراز الأهداف، بينما سيكون الوسط بقيادة تاناكا ولونجستاف محوريًا في بناء اللعب وتوصيل الكرة للهجوم بشكل فعال.

في المقابل، يسعى وست هام لتجاوز نتائجه السلبية على ملعب الخصم وتحقيق فوز يعيد له الثقة ويقربه من منطقة الأمان في جدول الترتيب. ويأمل الفريق اللندني بقيادة باكيج وإيرفينج في استغلال أي ثغرات دفاعية لدى ليدز، مع الاعتماد على المرونة الهجومية لسامرفيل وبوين لخلق فرص تهديفية حقيقية، مع تأكيد قوة دفاعه بقيادة أريولا وواقي الخط الخلفي للحفاظ على نظافة شباكه خلال المباراة.