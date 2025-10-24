نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليدز يونايتد ضد وست هام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليدز يونايتد لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية بحماس كبير بعد النتائج المتقلبة للفريقين خلال الموسم الحالي.

يطمح ليدز يونايتد لتعويض خسائره السابقة، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، مع فارق أهداف سلبي قدره -6. ويعتمد الفريق على خطة هجومية منظمة واستغلال الكرات الثابتة والأخطاء الدفاعية للخصم، مع التركيز على اللعب الجماعي أمام جماهيره لتحقيق الفوز.

في المقابل، يسعى وست هام لتقديم أداء مميز خارج ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط من 8 مباريات، مع فارق أهداف سلبي -12. ويعتمد الفريق على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة لمحاولة استغلال أي ثغرات في دفاعات ليدز، مع السيطرة على وسط الملعب لتقليل خطورة الهجمات على مرماه.

تشير الإحصاءات إلى تفاوت مستوى الفريقين هذا الموسم، إذ حقق ليدز فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات وخسر ثلاثًا وتعادل مرة واحدة، بينما حقق وست هام فوزًا وحيدًا وتعادل في مباراة واحدة، مع سلسلة من الهزائم. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب إيلاند رود انتهت بفوز ليدز، مما يزيد من حماس الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق محمد بركات، مع وجود تقنية الفيديو VAR لضمان نزاهة التحكيم، تحت إشراف الحكم ستيوارت أتويل وفريقه المساعد. وتعد هذه المباراة فرصة للطرفين لتحسين مركزهما في جدول الدوري، وتوقع أن تشهد مباريات لاحقة متابعة جماهيرية وتكتيكية كبيرة من قبل المدربين والجماهير على حد سواء.



التشكيل المتوقع لمباراة ليدز ضد وست هام:

ليدز يونايتد: دارلو؛ بوجل، رودون، سترويجك، جودموندسون؛ لونجستاف، تاناكا، ستاخ؛ جيمس، كالفيرت لوين، هاريسون

وست هام: أريولا؛ وان-بيساكا، توديبو، كيلمان، ضيوف؛ إيرفينج، سوسيك؛ بوين، سامرفيل، فرنانديز؛ باكيج



يدخل ليدز يونايتد مواجهة وست هام برغبة قوية في استعادة الانتصارات بعد سلسلة النتائج المخيبة في المباريات الأخيرة، حيث يسعى الفريق تحت قيادة مدربه لتحقيق توازن على أرضه ومواصلة الضغط على الفرق المنافسة في منتصف جدول الترتيب. ويعتمد ليدز على ثنائي الهجوم كالفيرت لوين وهاريسون لإحداث الفارق وإحراز الأهداف، بينما سيكون الوسط بقيادة تاناكا ولونجستاف محوريًا في بناء اللعب وتوصيل الكرة للهجوم بشكل فعال.

في المقابل، يسعى وست هام لتجاوز نتائجه السلبية على ملعب الخصم وتحقيق فوز يعيد له الثقة ويقربه من منطقة الأمان في جدول الترتيب. ويأمل الفريق اللندني بقيادة باكيج وإيرفينج في استغلال أي ثغرات دفاعية لدى ليدز، مع الاعتماد على المرونة الهجومية لسامرفيل وبوين لخلق فرص تهديفية حقيقية، مع تأكيد قوة دفاعه بقيادة أريولا وواقي الخط الخلفي للحفاظ على نظافة شباكه خلال المباراة.