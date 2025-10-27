نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي في اختبار جديد أمام الباطن.. مواجهة قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهة قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم نحو ملعب الباطن، حيث يحل فريق أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على فريق الباطن في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويخوض الفريقان اللقاء وسط طموحات مختلفة؛ فالأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية وتأكيد جاهزيته للمنافسة على اللقب، بينما يحاول الباطن تحقيق مفاجأة تُعيد إليه التوازن بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري الدرجة الأولى.

ويأتي اللقاء في توقيت حاسم، خاصة بعد أن أظهر الأهلي مستوى متميزًا على الصعيدين المحلي والآسيوي، في حين يحاول الباطن التمسك بأمل تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة لجماهيره.

طريق الفريقين إلى ربع النهائي

بلغ الباطن هذا الدور بعد فوزه المثير على فريق الاتفاق بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، ليخطف بطاقة التأهل بصعوبة.

أما الأهلي السعودي فقد تأهل بسهولة بعد اكتساحه فريق العربي بخماسية نظيفة (5-0)، في مباراة أظهرت التفوق الفني الكبير للفريق الأخضر، سواء في الهجوم أو التنظيم الدفاعي.

معنويات الأهلي في أعلى مستوياتها

يدخل أهلي جدة المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها في مختلف البطولات، حيث لم يتعرض لأي خسارة خلال مبارياته الأخيرة في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا.

هذه الثقة الكبيرة تمنح لاعبي الأهلي دافعًا قويًا للاستمرار في الأداء المميز، وتعزيز فرصهم في بلوغ نصف النهائي، خاصة في ظل الأداء المتوازن للفريق الذي يجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.

الباطن في وضع حرج رغم الطموح

على الجانب الآخر، يمر فريق الباطن بمرحلة صعبة في دوري الدرجة الأولى، إذ لم يحقق أي فوز منذ انطلاق الموسم بعد خمس جولات، مكتفيًا بتعادل واحد وأربع هزائم متتالية، آخرها أمام نادي جدة بنتيجة (1-4).

ورغم ذلك، يدخل الفريق اللقاء دون ضغوط كبيرة، على أمل تحقيق مفاجأة تُعيد إليه بعض الثقة وتُعيده للأضواء من بوابة الكأس.

موقف الأهلي في الدوري السعودي

يحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ثلاث، حيث سجل الفريق 8 أهداف واستقبل 4 فقط.

وكان آخر لقاء للأهلي في الدوري قد انتهى بفوز صعب على النجمة بهدف دون رد، ليؤكد الفريق استمراره في تحقيق نتائج مستقرة تضعه ضمن دائرة المنافسة على المراكز الأولى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب نادي الباطن، في لقاء من المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا لافتًا ومنافسة قوية بين الطرفين.