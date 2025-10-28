نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجله على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري نايل.

افتتح محمود دياسطى التسجيل لوادى دجله فى الدقيقة 27 ثم تعادل اسلام سمير للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 66 قبل أن يسجل زياد أسامه الهدف الثاني لدجله فى الدقيقة 83.

وبذلك يرتفع رصيد وادى دجله إلى 19 نقطة ويصعد للمركز الرابع بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 8 نقاط ويحتل المركز التاسع عشر.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات وان كان فريق دجله هو الأكثر خطورة.

وكثف دجله من هجماته إلى أن تمكن محمود ديساطى من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 27 من تسديدة قوية.

وعقب الهدف حاول فريق الاتحاد السكندرى إدراك التعادل وحاول فريق دجله تعزيز الهدف الا ان دفاع الفريقين تصدى للهجمات لينتهى الشوط الأول بتقدم دجله بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني كثف الاتحاد السكندرى من هجماته وهدد مرمى دجله الذى لجأ للتامين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأسفر ضغط الاتحاد السكندرى عن تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 66 عن طريق إسلام سمير لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت الثلث ساعة الأخيرة من المباراة هجمات متبادلة من الفريقين إلى أن استطاع زياد أسامه" زيزو " تسجيل الهدف الثانى لدجله لتنتهى المباراة بفوز الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف.