أحمد جودة - القاهرة - وزارة البيئة تواصل حماية الطيور المهاجرة.. إزالة 18 ألف متر من الشباك المخالفة في المحميات الطبيعية

أعلنت وزارة البيئة عن نجاح محميات المنطقة الشمالية في إزالة نحو 18 ألف متر من الشباك المخالفة المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأجهزة والمعدات غير القانونية، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم بـ اليوم العالمي للطيور المهاجرة – أكتوبر 2025، والذي يُقام هذا العام تحت شعار:

"المساحات المشتركة: نحو مدن ومجتمعات صديقة للطيور".

جهود مكثفة في محميات أشتوم الجميل والبرلس

تمكنت محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد من إزالة نحو 13 ألف متر من الشباك المخالفة، ومصادرة 3 أجهزة محاكاة لأصوات الطيور و3 مناصب مخيط.

كما نجحت محمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ في إزالة 5 آلاف متر من الشباك، مع مصادرة جهازين لمحاكاة الأصوات و5 مناصب مخيط، في إطار الحملات المكثفة لضبط الصيد الجائر خلال موسم الهجرة.

وعي بيئي متزايد في محميات العميد والسلوم

أكدت الوزارة أن محمية العميد ومحمية السلوم لم تُسجلا أي حالات صيد مخالفة خلال موسم الهجرة الحالي، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي البيئي لدى الصيادين، وتكامل جهود العاملين في المحميات لتطبيق القانون وحماية التنوع البيولوجي.

مصر محطة رئيسية لهجرة الطيور

تُعد مصر واحدة من أهم محطات الهجرة العالمية للطيور، إذ تمر عبرها ملايين الطيور سنويًا بفضل ما تمتلكه من محميات طبيعية ومناطق رطبة غنية بالتنوع البيولوجي، مما يجعلها مركزًا حيويًا لحماية الطيور والحفاظ على التوازن البيئي.