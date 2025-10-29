طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي”، تحدث خلالها اللواء أركان حرب محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتناول اللواء قشقوش خلال الندوة أبرز بطولات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة، وما حققته من إنجازات أعادت لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدًا أن تلك الانتصارات ستظل رمزًا للفخر الوطني، وتجسيدًا لمعاني التضحية والانتماء.

وتأتي الندوة في إطار حرص طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط على رفع الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بأمجاد وتاريخ وطنهم، ودور الجيش المصري في حماية الدولة وصون أمنها القومي.