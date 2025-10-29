الارشيف / أخبار مصرية

طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور) 1/7
  • طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور) 2/7
  • طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور) 3/7
  • طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور) 4/7
  • طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور) 5/7
  • طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور) 6/7
  • طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ينظمون ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي” (صور) 7/7

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان “انتصارات أكتوبر.. ذاكرة وطن وصناعة وعي”، تحدث خلالها اللواء أركان حرب محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 

وتناول اللواء قشقوش خلال الندوة أبرز بطولات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة، وما حققته من إنجازات أعادت لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدًا أن تلك الانتصارات ستظل رمزًا للفخر الوطني، وتجسيدًا لمعاني التضحية والانتماء.

 

وتأتي الندوة في إطار حرص طلاب من أجل مصر بجامعة دمياط على رفع الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بأمجاد وتاريخ وطنهم، ودور الجيش المصري في حماية الدولة وصون أمنها القومي.

 

9c24a9fa-d55e-421d-994c-4d5cfe9e501f (1)

 

9c24a9fa-d55e-421d-994c-4d5cfe9e501f

 

678c6526-cc5b-4828-9136-1601d570c34f

 

02596c67-ed9a-4777-9cb9-24c770e4763d

 

dba2239e-f0b3-4516-8b98-6ed60776fb0b

 

fe1ad4f1-376d-4ad5-9f83-8be9d4faf2b8

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا