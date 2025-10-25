نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الكولومبي ردا على العقوبات الأمريكية: لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إدراجه هو وعائلته في قائمة العقوبات الأمريكية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن يتراجع خطوة واحدة ولن يركع أبدًا".

وقال بيترو: "بالفعل، تحقق تهديد بيرني مورينو، فقد أُدرجتُ أنا وزوجتي وأولادي على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، مشيرا إلى أن محاميه الدفاعي سيكون داني كوفاليك من الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الكولومبي عن مفارقته من القرار الأمريكي قائلا: "مكافحة الاتجار بالمخدرات بفعالية لعقود من الزمن تُعطيني هذا الإجراء من حكومة المجتمع الذي ساعدناه كثيرا في وقف تعاطي الكوكايين. يا لها من مفارقة".

ولكنه ختم تصريحه بتأكيد حازم: "لكني لم أتراجع خطوة واحدة، ولم أجثو على ركبتي أبدا"، في إشارة إلى تمسكه بمواقفه رغم الضغوط الأمريكية.

هذا وكشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الذي يظهر اسمه في القائمة المحدثة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.

وجاء في تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن العقوبات ضد الرئيس الكولومبي مرتبطة بوصول إنتاج الكوكايين في البلاد تحت حكمه إلى مستويات قياسية.

يأتي هذا التطور في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن علق الرئيس بيترو على تدمير القوات الأمريكية لإحدى السفن في 16 سبتمبر، واصفا العملية بأنها جريمة قتل وانتهاك لسيادة كولومبيا لمهاجمة قارب صيد في مياهها الإقليمية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع المدفوعات أو الإعانات لكولومبيا، مطالبا بيترو بوقف إنتاج المخدرات في البلاد فورا، وإلا فإن الولايات المتحدة "ستقوم بذلك نيابة عنه".