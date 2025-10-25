نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الذي يظهر اسمه في القائمة المحدثة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.

وجاء في تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن العقوبات ضد الرئيس الكولومبي مرتبطة بوصول إنتاج الكوكايين في البلاد تحت حكمه إلى مستويات قياسية.

وقال: "مع وصول الرئيس غوستافو بيترو إلى السلطة، وصل إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما أغرق الولايات المتحدة ودمر حياة الأمريكيين".

يأتي هذا التطور في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن علق الرئيس بيترو على تدمير القوات الأمريكية لإحدى السفن في 16 سبتمبر، واصفا العملية بأنها جريمة قتل وانتهاك لسيادة كولومبيا لمهاجمة قارب صيد في مياهها الإقليمية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع المدفوعات أو الإعانات لكولومبيا، مطالبا بيترو بوقف إنتاج المخدرات في البلاد فورا، وإلا فإن الولايات المتحدة "ستقوم بذلك نيابة عنه".

ومن جانبه، كان الرئيس الكولومبي قد رفض سابقا الاتهامات التي وجهها ترامب بضلوعه في تجارة المخدرات.