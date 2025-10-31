نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليج ضد اتحاد جدة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف غدا السبت الموافق الأول من نوفمبر، فريق الخليج نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمسة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قنوات الثمانية الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، للمنافسات دوري روشن وكأس الملك.

يدخل الاتحاد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على النصر في ثمن نهائي كأس الملك مسجلًا أول انتصار محلي لمدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي يسعى لاستغلال ذلك للعودة سريعًا إلى سباق المراكز المتقدمة.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويعتبر الصراع بين الاتحاد والخليج متقاربًا في جدول ترتيب الدوري السعودي؛ إذ كلاهما 10 نقاط.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الخليج

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاج

خط الوسط: محمدو دومبيا، نجولو كانتي، فابينيو

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، حسام عوار

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في 18 مباراة؛ فاز الاتحاد في 13 مواجهة، مقابل انتصار واحد للخليج، وانتهت 4 مباريات بالتعادل. وسجّل الاتحاد 51 هدفًا مقابل 19 هدفًا للخليج.

