قائمة الأهلي لمواجهة المصري بدوري نايل.. عودة مروان وكوكا وغياب بن رمضان.

أعلن المدرب الدنماركي يس توروب المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة نادي المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق عودة أحمد نبيل "كوكا" بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بتروجت بسبب الإيقاف، بجانب عودة مروان عطية الذي غاب عن المباراة الماضية بعد الحصول على الإنذار الأصفر الثالث أمام الاتحاد السكندري.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي عن مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري.

دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

ويلعب النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على ملعب برج العرب، بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

وجاءت قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصري كالآتي:

حراسة المرمى :- محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

خط الدفاع :- ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا" - كريم فؤاد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط :- مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله.

خط الهجوم :- نيتس جراديشار - طاهر محمد طاهر.

سبب غياب بن رمضان عن مواجهة المصري البورسعيدي

وكانت قد كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي أن قرار استبعاد بن رمضان من قائمة الأهلي ضد المصري، جاء بسبب شعوره بإجهاد شديد في العضلة الخلفية اليمنى واليسرى، ولذلك فضل الجهاز الفني إراحته من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة السوبر المصري.

وهذا ما أكده وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي عبر موقع النادي الرسمي.

وشارك لاعب الوسط التونسي البالغ 26 عاما خلال الموسم الحالي في 12 مباراة صنع خلالها 3 أهداف.

كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يسافر النادي الأهلي إلى الإمارات بعد خوض مباراة المصري البورسعيدي، وذلك للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، والتي ستقام يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر 2025.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، ويأتي فريق المصري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.