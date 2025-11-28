نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في المغرب، مؤكدًا أن الفريق خاض مرانه الأول أمس على ملعب «متميز من حيث الجودة والجاهزية».

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الفريق بدأ مشواره في دور المجموعات بشكل قوي بعد الفوز في الجولة الأولى، أمام شبيبة القبائل، مشيرًا إلى أن الأداء كان جيدًا وأنه سوف يسعى لمواصلة المسيرة وتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة قوية أمام الجيش الملكي غدًا.



وشدد المدير الفني على أن تركيزه الأساسي ينصب على فريقه، قائلًا: «أسعى دائمًا لتطوير الأداء، وبالطبع ندرس المنافس ونحترمه، لكن الهدف هو الظهور بأفضل مستوى ومواصلة ما بدأناه».



وفيما يتعلق بغياب تقنية الفيديو في البطولة، أكد توروب أن الأمر «غاية في الأهمية»، مشيرًا إلى أن وجود «الفار» يساعد على تحقيق العدالة خاصة في التفاصيل الدقيقة، وقال: «لا أعرف سبب غيابه، لكن نحترم منظومة التحكيم، ونؤكد أن التقنية أصبحت عنصرًا أساسيًّا في مثل هذه المباريات».



وأوضح المدير الفني أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة جاهزون للمباراة، ولحصد النقاط الثلاث.



واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد أن الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، مضيفًا: «التركيز الحقيقي بالنسبة إليَّ هو التعامل مع الضغط داخل فريقي فقط، المباريات الكبرى دائمًا تكون مصحوبة بضغوط، ونعمل على إدارتها بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق الفوز».

