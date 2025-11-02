نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر جاري الان... مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري المصري الممتاز | شاهد البث دون تشفير أو فلوس 2025-2026 في المقال التالي

تتجه الأنظار الليلة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة. اللقاء يحمل طابعًا خاصًا باعتباره أحد أقوى المواجهات في الكرة المصرية، حيث يجمع بين فريقين كبيرين لهما تاريخ طويل من الصراع والإثارة.

الأهلي يدخل المباراة لمواصلة الانتصارات

يخوض الأهلي اللقاء وهو في قمة تركيزه بعد سلسلة من العروض القوية، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا. يسعى المدرب مارسيل كولر للحفاظ على الأداء المتوازن وتحقيق الفوز لمواصلة الصدارة.

الفريق يعتمد على تألق الثلاثي بيرسي تاو وكهربا وإمام عاشور في الخط الأمامي، إلى جانب صلابة الدفاع بقيادة محمد عبد المنعم وعلي معلول.

المصري البورسعيدي يبحث عن مفاجأة أمام البطل

أما المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه حسام حسن، فيدخل المباراة بروح التحدي والرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب. يعتمد الفريق على الضغط القوي والهجمات المرتدة السريعة بقيادة مروان حمدي وإسلام عيسى، مع تنظيم دفاعي محكم يهدف لإيقاف خطورة الأهلي الهجومية.

أهمية المباراة

المباراة تحمل أهمية مضاعفة للفريقين؛ فـ الأهلي يسعى للحفاظ على صدارته وتأكيد تفوقه المحلي، بينما يأمل المصري في تحقيق فوز يعيد له الثقة ويمنحه دفعة قوية في مشوار الدوري.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم: محمد الشناوي في المرمى، أمامه محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، وفي الوسط مروان عطية وأليو ديانج، بينما يقود الهجوم كهربا مدعومًا بإمام عاشور وبيرسي تاو.

أما المصري، فمن المتوقع أن يعتمد على محمود جاد في المرمى، والدفاع بقيادة عمرو موسى، وفي الهجوم مروان حمدي وجريندو.

المعلق والقنوات الناقلة

تُنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق حاتم بطيشة، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء يقدمها نجوم الكرة المصرية السابقون.

كيفية مشاهدة المباراة

يمكن لعشاق الكرة المصرية متابعة اللقاء مجانًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 على النايل سات، أو من خلال منصة Watch It للبث المباشر بجودة عالية.

جماهير الكرة المصرية على موعد الليلة مع قمة جديدة بين الأهلي والمصري، مواجهة تجمع القوة والإثارة في كل لحظة، وتُعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين هذا الموسم.