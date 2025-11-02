نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يسيطر على مباراة المصري والأهلي بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطر التعادل السلبي على مباراة الأهلي والمصري المقامة بينهما حاليا باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المرحلة الأولي لبطولة الدوري نايل.

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي: محمود حمدي لحراسة المرمى،أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر،بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة منذر طمين.

وضمت قائمة البدلاء للنادي المصري كالأتي: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، حسين فيصل ، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو.

في المقابل جاء تشكيل الأهلى أمام المصري كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا،خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر،خط الهجوم: نيتس جراديشار.

وضمت قائمة بدلاء الأهلي: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

وتنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

