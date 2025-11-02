نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل نزيف النقاط أمام المصري بتعادل سلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره المصري والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخيم التعادل السلبي على المباراة في اداء متكافئ من الفريقين لم يظهروا على الشكل المتوقع.

افة الأهلي كانت الفرص الضائعة أبرزها من طاهر محمد طاهر والذي حرمت الأهلي من المقدمة أمام المصري في قمة الجولة.

وكاد أن بحتسب حكم المباراة أمين عمر ركلة جزاء للمصري لكن احتسب التسلل بعد راية الدولي محمود أبو الرجال.

الإثارة حضرت في الثواني الأخيرة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي لكن أضاعها أحمد زيزو.

الأهلي احتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، واحتل المصري المركز الخامس برصيد 20 نقطة.