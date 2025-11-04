نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر جاري الان.. شاهد مباراة الاتحاد ضد الشارقة صدام خليجي من العيار الثقيل في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والآسيوية مساء اليوم نحو مواجهة نارية تجمع بين الاتحاد السعودي والشارقة الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.



الاتحاد يدخل اللقاء بحثًا عن حسم التأهل

فريق الاتحاد السعودي بقيادة المدرب مارسيلو غاياردو يدخل المباراة بطموحات كبيرة من أجل حسم التأهل المبكر إلى الدور القادم، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه في البطولة حتى الآن.

الفريق يعتمد على قوته الهجومية المتمثلة في النجم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو، بجانب تألق نجم الوسط كانتي الذي يُعد حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم.

ويأمل العميد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في الصدارة، ويؤكد جدارته بالعودة القوية للمنافسة القارية هذا الموسم.

الشارقة الإماراتي يسعى لانتزاع الفوز خارج الديار

أما فريق الشارقة الإماراتي، فيدخل اللقاء وهو يعلم تمامًا صعوبة المواجهة أمام بطل السعودية المدجج بالنجوم، لكنه في الوقت ذاته يمتلك الطموح والقدرة على المفاجأة.

المدرب كوزمين أولاريو يعتمد على اللعب المنظم والضغط في منتصف الملعب، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي يقودها الثنائي لوكاس فيرنانديز وكايو لوكاس.

الشارقة يدرك أن أي نتيجة إيجابية اليوم ستبقيه في دائرة المنافسة على التأهل، لذلك سيقاتل بكل قوة للعودة من جدة بنتيجة مرضية.

أهمية المباراة في مشوار الفريقين

المباراة تمثل نقطة فاصلة في مشوار الفريقين بالمجموعة، حيث يسعى الاتحاد لتأكيد تفوقه وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، بينما يطمح الشارقة إلى تقليص الفجوة والعودة للمنافسة.

وتعتبر هذه القمة الخليجية اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين على المستويين التكتيكي والبدني، خاصة أن كل منهما يمتلك عناصر دولية وخبرة في البطولات الآسيوية.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل الاتحاد المتوقع:

مارسيلو غروهي – مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – عبدالإله العمري – زكريا هوساوي – كانتي – فابينيو – رومارينيو – إيغور كورونادو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

تشكيل الشارقة المتوقع:

عادل الحوسني – خالد باوزير – شاهين عبدالرحمن – سالم سلطان – محمد عبدالباسط – ماجد سرور – كايو لوكاس – باكو ألكاسير – لوكاس فيرنانديز – مانوليف – خالد الظنحاني.

المعلق والقنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة SSC السعودية المواجهة حصريًا بتعليق صوتي عربي مميز، كما تُعرض أيضًا عبر منصة TOD الرقمية لمتابعي البطولة في المنطقة العربية.

ومن المنتظر أن يحظى اللقاء بنسبة مشاهدة عالية نظرًا لشعبية الفريقين والتاريخ الكبير الذي يجمع الكرة السعودية والإماراتية.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقان في عدد من المناسبات الودية والرسمية، وغالبًا ما تكون المواجهات بينهما قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات، حيث يمتاز كلا الفريقين بالهجوم السريع والقدرات الفردية العالية.