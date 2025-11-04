نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق الساحرة المستديرة في مصر لمتابعة بطولة السوبر المصري، الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم ٦ نوفمبر إلى ٩ نوفمبر.

يشارك في البطولة اربعة فرق، وهم الأهلي بطل الدوري المصري الذي سيواجه سيراميكا كيلوباترا بطل كأس الرابطة، اما الزمالك بطل كأس مصر سيواجه بيراميدز المشارك بالكارت الذهبي.

سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي

تقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا يوم الخميس الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٥، على استاد على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025.

تنطلق المباراة في تمام ال٥ مساء بتوقيت القاهرة، ال٦ بتوقيت مكة المكرمة، ال٧ بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على قنوات أون سبورت وأبو ظبي سبورت.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة

الجدير بالذكر ان النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة السوبر المصري، والبطل للنسخ الأخيرة الأربعه.