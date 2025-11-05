اليوم.. النهضة فـي مهمة صعبة أمام تضامن حضرموت اليمني وعينه على النقاط الثلاث

فـي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية

كتب ــ صالح البارحي :

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النهضة في الساعة السادسة مساء اليوم مباراة مهمة للغاية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية ، وذلك عندما يستضيف على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر نظيره تضامن حضرموت ، حيث تأتي هذه المباراة في توقيت جيد للنهضة بعد أن قدم مباريات مميزة للغاية في دوري جندال ، وقدم نتائج إيجابية كان آخرها الفوز على صور برباعية مقابل هدفين ، ما يعد دافعا معنويا كبيرا للفريق الأخضر الذي يأمل أن يحصد النقاط الثلاث كاملة للوصول للنقطة الخامسة قبل بداية المرحلة الثانية (الاياب) من البطولة. وقد أعطت نتيجة مباراتي الشباب السعودي والريان القطري والتي كان النهضة فيهما صاحب المبادرة والأقرب للفوز، مؤشرا جيدا على ثقة النهضة بنفسه ، وأنه قادر على تخطي المراحل المتبقية من البطولة بثبات ، خاصة وأنه كان الافضل في اللقائين الماضيين لولا الأخطاء السهلة التي كلفت الفريق خسارة (4) نقاط كانت في المتناول وستضعه في مقدمة الركب دون خوف أو وجل.

جاهزية

النهضة إستعد لمواجهة اليوم بشكل جيد للغاية ، حيث أقام معسكرا تدريبيا في نادي الشباب بولاية بركاء وخاض تدريبين رئيسيين مساء السبت والأحد ، فيما أكمل معسكره لهذه المباراة من خلال تواجده في مسقط وخاض تدريبه الثالث أمس الأول ، فيما خاض التدريب الرئيسي في الخامسة مساء أمس على ساحة الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر (ملعب المباراة) لمدة ساعة واحدة ، ركز خلالها المدرب ناصيف البياوي مدرب النهضة على أدق تفاصيل الفريق اليمني الذي يعد فريقا صعب المراس، وعلى أهمية استغلال الفرص أمام المرمى خاصة وأن المباراة تعني المنافسة على صدارة المجموعة قبل اسدال الستار عن جولة الذهاب ، ولم يتجاوز الجهاز الفني للنهضة التوقف عند الاخطاء التي حرمت النهضة من فوزين كانا في المتناول أمام الشباب والريان وهما اقوى فرق المجموعة ، ليخسر الفريق بذلك (4) نقاط كاملة بعد التعادل الايجابي في اللقائين 1/‏1 .

غيابات

يغيب عن صفوف النهضة في لقاء اليوم كلا من أحمد الكعبي الذي لا زال بحاجة إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع وربما أكثر للعودة للتدريبات الجماعية ، وذلك بعد أن أصيب في مباراة فريقه أمام صحم بدوري جندال ، ما أثر على تواجده مع الفريق وقبلها مع المنتخب في مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال كأس العالم 2026م ، كما قام النادي بالاستغناء عن لاعبيه المحترفين المهاجم أبوبكر ديارا وتشادراك لوكومبي بعد الاداء الغير مقنع الذي قدماه اللاعبان في المباريات التي شاركا فيها .

النعيمي : مباراة مهمة وتغييرات طفيفة متوقعه

قال عيسى النعيمي رئيس جهاز الكرة بنادي النهضة عن مباراة اليوم أمام تضامن حضرموت اليمني : مباراة مهمة للغاية ، نفكر في خطف الوصافة عند نهاية جولة الذهاب ، فريق تضامن حضرموت فريق جيد ويقدم كرة جميلة وممتعة ونحترمه كأحد المنافسين لنا ، لديه (6) لاعبين محترفين مميزين ساهموا في تحقيق نتائج إيجابية للفريق، نسعى لخطف النقاط الثلاث قبل ملاقاته مجددا في ديسمبر القادم ببداية جولة الإياب، على لاعبينا اليوم التركيز هجوميا وعدم ضياع الفرص ودفاعيا كذلك بضرورة التعامل مع أدق تفاصيل المباراة حتى الثواني الأخيرة بنفس التركيز الذهني، ونسأل الله التوفيق.