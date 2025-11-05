الحارثي يدخل سباق الجولة الأخيرة من بطولة العالم للتحمل بهدف الوصول لمنصة تتويج

على حلبة الصخير البحرينية

يأمل المتسابق الدولي أحمد الحارثي في الوصول لمنصة تتويج ثالثة ضمن بطولة العالم للتحمل، عقب اعتلائه مع زميليه الإيطالي فالنتينو روسي والجنوب أفريقي كليفن فندرليند منصتي التتويج في سباق ايمولا الإيطالي وسباق أميركا على حلبة كوتا بتكساس، حيث ينهي الحارثي مشوار الموسم الحالي للبطولة في مملكة البحرين وعلى حلبة البحرين الدولية عندما تقام الجولة الختامية للبطولة يوم السبت 8 نوفمبر الحالي. ويدخل الحارثي هذا السباق على متن سيارة بي ام دبليو (ام 4) التي تحمل الرقم 46 مع فريق دبليو ار تي مع البطل روسي وفندرليند وهم يملكون في جعبتهم 52 نقطة بالمركز الثامن في ترتيب عام البطولة وبفارق بسيط لا يتعدى ست نقاط عن صاحب المركز السادس، لذلك فإن سقف الطموحات عالية لدى الفريق في الاقتراب من أصحاب القمة، وكذلك تسجيل حضور قوي باعتلاء منصة تتويج جديدة للفريق في الموسم الحالي وإضافة المزيد من النقاط. الفريق بدأ البطولة من منطقة الخليج في أولى جولاته في دولة قطر وينهيها أيضا في نفس المنطقة وفي مملكة البحرين على حلبة الصخير، لذلك فإن الأمنيات كبيرة لدى الثلاثي بإنهاء الموسم الحالي بالحصول على مركز مرموق، ويدرك هذا الثلاثي تمام الإدارك مدى صعوبة المهمة على حلبة البحرين وخصوصا أن السباق يمتد لـ 8 ساعات متواصلة وبمشاركة عدد كبير من سيارات جي تي 3 التي تتفوق بعضها على بعض في بعض الحلبات، ومع ذلك فإن كل الخيارات مفتوحة بأرضية الحلبة. المتسابق أحمد الحارثي المدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجموعة أوكيو وصحار الدولي وعمانتل واكتشف عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وبي ام دبليو عمان أعرب عن سعادته بالعودة إلى البحرين من جديد للمشاركة في ختام الموسم، حيث ذكر بأن الموسم الحالي كان متقلبا في بعض الأحيان مثل باقي السباقات العالمية عندما تصادف بعض الأوقات السعيدة وأحيانا أخرى بعض الاوقات الصعبة الخارجة عن إرادة المتسابقين، وقال:علينا أن نبذل أقصى ما نستطيع داخل السيارة ، ندرك تماما مدى صعوبة المهمة وخصوصا في السباقات النهائية، ولكن ليس هناك مستحيل وأمامنا خيارات كثيرة أثناء السباق ونتمنى أن ننجح في الوصول للنهايات السعيدة وأتوقع حضور عدد من الجماهير والداعمين للسباق لقرب الحلبة من السلطنة. تشهد الاستعدادات للسباق الأخير إجراء التدريبات المفتوحة يوم الخميس 6 نوفمير على فترتين، ومن ثم فترة تدريب صباحية يوم الجمعة، قبل أن تستعد السيارات للدخول في التأهيلات الرسمية الأولية في تمام الساعة الرابعة عصرا تليها مباشرة تأهيلات هايبر بول لأسرع 10 سيارات في التأهيلات الأولية، فيما سينطلق السباق في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم السبت ولمدة 8 ساعات متوالية ليتم عقب ذلك تتويج أبطال البطولة والسباق.