بورتشيتش: بيراميدز جاهز لمعركة الزمالك.. ونهدف لمواصلة حصد البطولات في السوبر المصري

أحمد جودة - القاهرة - عبر الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتواجد في أبوظبي لخوض السوبر المصري، مؤكدا أنها مباراة كبيرة أمام الزمالك والفريق في فورمة جيدة والأجواء في الفريق مثالية واللاعبون هدفهم حاليا تحقيق بطولة أخرى بعد ٤ بطولات قارية ومحلية مؤخرا.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هناك أحداثا جرت في المباراة الماضية أمام الزمالك في النسخة الماضية بعد إلغاء الهدف الذي تم تسجيله في الوقت القاتل، ولكن في كل الأحوال مباراة قوية أمام الزمالك لا بد من الفوز فيها بكل الأحوال، مشيرا إلى أنه في حالة الفوز والعبور فلا يهتم كثيرا بمن سيواجه في النهائي لأن الأهلي وسيراميكا كلاهما فريقين كبيرين والمواجهة مع أحدهما ستكون غاية في الصعوبة.

أشار يورتشيتش إلى أن المشاركة في هذه النسخة مختلفة تماما، وبيراميدز بات يمتلك الخبرة الكافية للمواجهات الكبرى، وما كان يحتاجه بيراميدز كان هو الوقت فقط حتى يحضر فريقه ولاعبوه للفوز بالبطولات، موضحا أن كل من ينتمى إلى بيراميدز اجتهد على مدار العام الماضي، حتى وصلنا لتحقيق كل هذه البطولات التي تحققت مؤخرا والطموح موجود للفوز بالمزيد من الإنجازات.

يورتشيتش شدد على أن بيراميدز سيغيب عنه كذلك عدد من اللاعبين المهمين من بينهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأسامة جلال وبلاتي توريه، مثلما سيفقد بيراميدز دونجا وبيزيرا، وهما بالفعل ثنائي قوي ولكن المباراة مهما كانت الغيابات فيها ستكون غاية في القوة.

وحول موجود مدير فني جديد للزمالك قال يورتشيتش إن المدرب يحتاج لوقت حتى تظهر بصماته على اللاعبين في أرض الملعب، وأكثر ما يقدمه المدرب في هذه الفترة القصيرة تكون الطاقة الجديدة داخل غرف الملابس ولكن الوقت هو من يمنح المدرب الفرصة لإظهار ما لديه من إمكانيات مع لاعبيه.

شدد المدير الفني على أن الفرصة لجميع الأندية الأربعة المشاركة في السوبر موجودة للفوز باللقب، وبالفعل الكل لديهم فرصة وبيراميدز جاهز للفوز في المرحلة المقبلة، موضحا أن بيراميدز يمتلك إمكانيات كبيرة ودكة لاعبين يمكنها تعويض الغيابات وسيرى ما سيحدث في التشكيل من جاهزية اللاعبين، وطموح الفريق متجدد ولديه هدف للفوز بمزيد من البطولات مستقبلا.

المدير الفني أوضح أن الأمر صعب للغاية بعد الفوز بلقب دوري الأبطال وكل البطولات الأخرى أصبح الفريق مطالبا بالحفاظ على ذلك والاستمرار في القمة أمر صعب بكل تأكيد، ولكنه يمتلك مجموعة من اللاعبين لديهم طموح للفوز بكل شيء وسيعمل معهم من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب في المرحلة المقبلة، في ظل طموح الجهاز الفني والإدارة وكذلك اللاعبين.