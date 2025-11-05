نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الاهلي تتوج ببطولة النخبة تحت ١٤ سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق ناشئات كرة سلة النادي الاهلي تحت ١٤ عاما بقيادة محمد المصري ببطولة النخبة للموسم الجاري ٢٠٢٥، ويترأس قطاع كرة السلة مودي الجارحي نجم منتخب مصر والاهلي السابق. شهدت بطولة النخبة مشاركة فرق الأهلي واتحاد الشرطة الرياضي و طلائع الجيش.

ويضم فريق ناشئات سلة الأهلي بقيادة محمد المصري المدير الفني وهدير نافع مدير إداري الفريق كلًا من هنّا محمد مراد وجاسمين احمد وتمارا محمود و سلمى ايمن ولارا محمود ومريم أحمد وهدي محمد ورقية محمد وليلي محمد وزينة حاتم وكنزي سامح وحلا رامي وكارما مصطفي وجوري احمد وكرمة كريم.