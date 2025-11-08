نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهل الأهلي والزمالك للنهائي.. تعرف على مقدار جوائز كأس السوبر المصري وتاريخ مواجهات الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قيمة جوائز كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كأس السوبر المصري، يواجه النادي الأهلى نظيره نادي الزمالك فى مباراة قمة جديدة وكلاسيكو جديد يجمع بين الفريقين للعام الثاني على التوالي في نهائي كأس السوبر المصري التي يقام في الإمارات.

وتنتظر ملايين الجماهير المصرية والعربية نهائي بطولة كأس السوبر المصري في الدربي الأشهر في الشرق الأوسط والوطن العربي، وواحد من أشهر الدربيات على مستوي العالم، والذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

موعد نهائي كأس السوبر المصري 2025 بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، يوم غد الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المنتظر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم أجنبي، ولكن لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

مقدار جوائز بطولة كأس السوبر المصري

وتبلغ مجموع جوائز بطولة كأس السوبر المصري 700 ألف دولار، ومن المقرر أن يحصل بطل كأس السوبر المصري على مكافأة مالية قدرها 350 ألف دولار.

بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار، بالإضافة إلي حصول كل من بيراميد وسيراميكا على مبلغ 50 ألف دولار، وشلك نظير المشاركة في البطولة.

وحال تتويج الأهلي أو الزمالك باللقب فإنه سيحصل على 350 ألف دولار كمكسب مالي بعد البطولة بما يعادل 16.570 مليون جنيه مصري، بينما يحصل الخاسر على 250 ألف دولار كإجمالي ما سيتقاضاه.

نهائي كأس السوبر..القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتملك أكثر من شبكة تلفزيونية حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري 2025 ومنها مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت 1، وأبوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية.

التأهل للنهائي

ونجح النادي الأهلي في حجز مقعده بنهائي البطولة، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي الأول على سيراميكا بنتيجة 2-1.

بينما تمكن الزمالك من انتزاع الصعود إلى النهائي بعدما تجاوز بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

نظام بطولة كأس السوبر المصري

كأس السوبر المصري هي بطولة كرة قدم مصريَّة يقيمها الاتحاد المصري لكرة القدم وتقام كل عام، وتجمع بين 4 فرق، وهم بطل الدوري المصري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأسِ الرَّابطةِ المصريَّةِ، بجانب صاحب البطاقة الذَّهبيَّة الذي تختاره اللجنة المنظمة للبطولة، وفي حال كان بطل الدوري هو نفسه بطل الكأس، فيُشارك حينها وصيف الكأس.

انطلاق النسخة الأولى

وأُقيمت أول نسخة من البطولة في عام 2001، وفاز بها الزمالك، وتم تغيَّر نظام البُطولة مُنذُ نُسخةِ 2023–24، فكان يشارك سابقًا بطلُ الدَّوري وبطلُ الكأسِ فقط في مُباراةٍ واحدة، ولكن مُنذُ تلك النُّسخةِ أصبح يُشاركُ بطلُ كأسِ الرَّابطةِ المصريَّةِ بجانب أبطال الدوري والكأس بالإضافة إلى فريق يدعوه الاتِّحادُ المصريُّ ليحصُلَ على البطاقةِ الذَّهبيَّة؛ ليُصبحَ عددُ المُشاركين في البطولة 4 فرق.

مواجهات الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر

وتواجه النادي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر خلال 9 مناسبات سابقة، وتتجدد المواجهة بين الأهلي والزمالك مرة أخرى في نهائي كأس السوبر المصري، وتقام المباراة بين الفريقين للمرة العاشرة في النسخة الـ 23 من كأس السوبر المصري.

وسبق وأن تواجه الفريقان في 9 مرات سابقة في كأس السوبر فقط وتم حسم 5 مواجهات منهم بركلات الترجيح.

ويتواجه الفريقان مجددا للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد حسم الأهلي لقب النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات أيضًا بركلات الترجيح.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر:

لعب الفريقين: 9 مباريات.

فاز الأهلي في: 7 مواجهات (منهم 3 بركلات الترجيح).

فاز الزمالك في: (مواجهتين فقط (جميعهم كانوا بركلات الترجيح).

في أغسطس 2003: تعادل الفريقين (0-0) وفاز الأهلي (3-1 بركلات الترجيح). يوليو 2008: فاز الأهلي 2-0 أمام الزمالك. سبتمبر 2014: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (5-4 بركلات الترجيح). أكتوبر 2015: فوز الأهلي 3-2 على الزمالك. فبراير 2017: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (3-1 بركلات الترجيح). سبتمبر 2019: فوز الأهلي 3-2 أمام الزمالك. فبراير 2020: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (4-3 بركلات الترجيح). أكتوبر 2022: فوز الأهلي 2-0 على الزمالك. أكتوبر 2024: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (7-6 بركلات الترجيح).

الأندية المتوجه بلقب كأس السوبر المصري

ومنذ بدايةِ البُطولةِ، وبعد خوض 22 نسخة منها، توجت 5 أندية فقط بالبطولة، ويحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبًا،

فيما جاء نادي الزمالك في مركز الوصافة، حيث فاز الزمالك بلقب البطولة 4 مرات.

وفاز كُلًّا من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش باللقب مرة واحدة فقط.

الأكثر وصافة

فيما كان نادي الزمالك هو أكثر فريق حلَّ بالمركز الثاني، حيث حلَّ به 8 مرات، وتواجد النادي الأهلي بالمركز الثاني 4 مرات.

وحلَّ نادي إنبي الوصافة في 3 مرات، كما حلَّ كُلٌّ من المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي والمصري وغزل المحلة وبيراميدز ومودرن سبورت بالمركز الثاني مرة واحدة فقط.

ويعد النادي الأهلي هو حامل اللقب الأخير من البطولة، وذلك بعد فوزه على الزَّمالك بركلاتِ التَّرجيحِ في عام 2024.