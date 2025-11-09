نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت ثالث مرة.. ماذا قدم أحمد عبد الرؤوف أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد مباراة نهائي كأس السوبر المصري، والتي ستجمع بين فريق الأهلي أمام نظيره الزمالك، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الرياضية.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للمدرب أحمد عبد الرؤوف أمام فريق الأهلي قبل مواجهة الليلة.

تقابل أحمد عبد الرؤوف أمام فريق الأهلي في مباراتين، وذلك عندما كان المدير الفني لفريق بلدية المحلة موسم 2023-2024.

حقق فريق الأهلي الفوز أمام أحمد عبد الرؤوف في المباراتين، واحدة كانت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وفاز الأهلي بخماسية مقابل هدف.

المباراة الثانية كانت في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.

للمرة الأولى يتقابل أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية لفريق الزمالك، كذلك للمرة الأولى يتقابل أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.