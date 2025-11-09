نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم حسن يوضح أسباب الإعلان عن قائمة منتخب مصر قبل ٤٨ ساعة من التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم حس مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن الاسباب التي أدت للإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر يوم ٨ نوفمبر في المعسكر المقرر انطلاقه رسميا يوم ١٠ نوفمبر وهي كالتالي:

إبراهيم حسن يوضح أسباب الإعلان عن قائمة منتخب مصر قبل ٤٨ ساعة من التوقف الدولي

-وجود لاعبين في مصر في اندية أخرى بخلاف الأندية الاربعة المشاركة في السوبر المصري كان يجب الإعلان والكشف أسمائهم وإخطار أنديتهم من أجل إنهاء تصاريح السفر والحجوزات الخاصة بالطيران والقرار الوزاري.

-مطالبة الشركة المنظمة للمباراة بقوائم اللاعبين قبل التوقف الدولي بفترة لا تقل عن أسبوع وولكننا طلبنا تأجيلها بعد مباريات يوم ٦ نوفمبر في السوبر، وأرسلناها يوم ٨ أي قبل المعسكر ب ٤٨ ساعة، خاصة وأن الشركة كانت ترغب في عمل إعلان تقديمي عن قوائم اللاعبين المتواجدين في البطولة.

- المنتخبات الثلاث المشاركة معنا في البطولة أرسلوا قوائمهم منذ فترة وارتباط لاعبيهم بمباريات مهمة أيضا مع أنديتهم.



- تم الإعلان عن الأسماء بناء على طلب الأندية المشاركين في السوبر لمعرفة اللاعبين العائدين معهم للقاهرة وإنهاء الحجوزات الخاصة بسفرهم، خاصة أنهم سيعودون في اليوم التالي مباشرة من انتهاء بطولة السوبر.



- في حالة الإعلان عن أسماء اللاعبين بعد السوبر كان سيصل هؤلاء اللاعبين المتواجدين في القاهرة بعد انطلاق المعسكر.

-

- ⁠كنا نعلن الأسماء بعد المباريات في المعسكرات المقامة بالقاهرة لأنه كان يوجد متسع من الوقت يصل ل ٣ أيام قبل السفريات خارج مصر وبالتالي كنا نعلن القائمة بعد المباريات، علي العكس من المعسكر الحالي.

-

- ⁠معظم قوام اللاعبين المختارين للمعسكر متفق عليها من قبل الجهاز الفني عقب مباريات السوبر يوم ٦ نوفمبر وبالتالي لا يوجد سبب لتأجيل الاختيار لمساء يوم ٩ نوفمبر.

