نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الزمالك اليوم.. «توروب» يحشد القوة الضاربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الأهلي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، غريمه التقليدي فريق الزمالك، وذلك في إطار المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويبحث المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي ييس توروب عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء وتثبيت أقدامه في القيادة الفنية لفريق الأهلي، بعد مرور 6 مباريات له مع الفريق الأول.

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الزمالك اليوم.. «توروب» يحشد القوة الضاربة

يأتي التشكيل الأقرب الذي يدخل به المدرب الدنماركي ييس توروب مواجهة الليلة أمام الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني.



خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمود حسن "تريزيجية".



خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، أحمد مصطفى زيزو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

يذكر أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستقام في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، بين فريق بيراميدز ونظيره سيراميكا كليوباترا.

