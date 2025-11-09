الرياضة

الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد كمونة نجم فريق الزمالك السابق، عن مواجهة الفارس الأبيض أمام في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "عبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا قبل مواجهة بيراميدز والفوز على طلائع الجيش منح اللاعبين الثقة".

وأضاف: "عمرو ناصر لاعب مميز ورأس حربة رائع ولكنه يحتاح لمزيد من الوقت، تغييرات عبدالرؤوف كانت مثمرة أمام بيراميدز والزمالك كعبه عالي على بيراميدز".

وأكمل:" كان يجب أن يعتمد علي ماهر على اللاعبين أصحاب الخبرات أمام الأهلي ومحمد بسام يتحمل خطأ هدف الأهلي الثاني أمام سيراميكا".

واختتم حديثه قائلًا: "بن شرقي أفضل محترف في مصر يشغل مركز الجناح الأيسر، ووسط ملعب الأهلي نقطة قوة كبيرة في تشكيل الفريق".

