نجم ليفربول يتحدث عن هالاند.. تصريحات نارية

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم ليفربول هوجو ايكتيكي عن هالاند قبل المواجهة المرتقبة بين فريقه ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

يلتقي فريق مانشستر سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

اشادة واسعة

هوغو إيكيتيكي عن هالاند:

"إنه على الأرجّح أفضل مهاجم في العالم منذ سنوات، وهو بالتأكيد شخص أتابعه عن كثب.