نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يكتسح ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ليفانتي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي أتلتيكو مدريد.

وسجل في الدقيقة 12 من الشوط الأول، أدريان دي لافوينتي، لاعب فريق ليفانتي هدف ذاتي لصالح أتلتيكو مدريد

ثم أدرك مانو سانشيز هدف التعادل لصالح فريق ليفانتي، في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، في شباك ليفانتي، عند الدقيقة 61 بأسيست من زميله ماركوس يورينتي.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.